FC Nantes – LOSC : timide match de Ludovic Blas pour sa probable dernière avec les Canaris

Ce vendredi soir, lors de la rencontre entre le FC Nantes et le LOSC, Ludovic Blas a sûrement disputé son dernier match avec les Canaris. Cependant, le milieu offensif nantais n'aura pas disputé le meilleur match de sa carrière. Aligné d'entrée de jeu, par Antoine Kombouaré, au poste de numéro 10, Blas a eu du mal à se montrer dangereux, lors des 90 min qu'il a disputées. Malgré 3 tirs, il n'a pas su être décisif pour son équipe. Ses passes vers l'avant n'ont pas apporté autant de danger que par le passé. Son faible impact est aussi dû à la grosse domination des Dogues qui ont maîtriser tous les compartiments du jeu.

Adam Duarte

Rédacteur

