FC Nantes : Louza a attrapé un autre virus chez les Bleuets !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Imran Louza est parti sur les chapeaux de rue cette saison. En deux matches de championnat, le milieu de terrain du FC Nantes a ouvert son compteur buts en transformant un penalty contre Nîmes et écopé d’un carton jaune suite à un tacle non maîtrisé sur Lucas Deaux au cours de cette même rencontre à la Beaujoire.

Le successeur annoncé de Valentin Rongier chez les Canaris avait aussi reçu une distinction en étant inclus dans l’équipe type de la 1ère journée de L1 dans les colonnes de France Football. Ce mercredi, il se serait bien passé d’une autre distinction.

Une simple gastro pur Louza ?

Comme l’annonce la FFF, Louza doit déclarer forfait pour le rassemblement de l'équipe de France Espoirs. Il souffre d'une gastro-entérite et sera donc absent pour les déplacements en Géorgie vendredi et en Azerbaïdjan lundi. On notera que le Canari sera pas remplacé pour ces deux matches comptant pour les qualifications à l’Euro Espoirs.