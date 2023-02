FC Nantes : Ludovic Blas annonce le feu à la Beaujoire !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

En 16e de finale aller de la Ligue Europa, le FC Nantes est allé chercher un bon match nul sur la pelouse de la Juventus Turin (1-1) ce jeudi soir grâce à un superbe but de Ludovic Blas, sur un contre éclair.

Auteur de son 3e but en C3 cette saison, le meneur de jeu des Canaris a livré ses impressions au coup de sifflet final, sur W9. « On n’a pas lâché, a-t-il commenté. C’était dur, en face ça jouait très bien au ballon, c’est une bonne équipe. Mais on a été solide et on savait qu’on pouvait faire un truc sur des contres, on l’a fait. Après, ça reste un match nul, il faudra gagner à domicile. »

« Avec une ambiance incroyable, les fans vont mettre le feu donc à nous de répondre et de ne pas déjouer »

Et à lui d'ajouter... « Avec une ambiance incroyable, les fans vont mettre le feu donc à nous de répondre et de ne pas déjouer. C’est un beau résultat à l’extérieur, il va falloir faire le boulot ».