FC Nantes : Blas dévoile les raisons de sa résurrection

Malgré la saison délicate que vit le FC Nantes, s'il y a bien un joueur des Canaris qui réalise un exercice 2020-2021 abouti, c'est bien Ludovic Blas ! Le milieu offensif français, arrivé à l'été 2019 à Nantes en provenance de l'En Avant Guingamp, a inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en 30 journées de Ligue 1 disputés cette saison.

"J'ai pris conscience de certaines choses"

Dans une interview accordée à RMC Sport, le joueur de 23 ans a livré les clés de sa réussite actuelle. "Je n’avais jamais fait une saison avec des statistiques comme ça, donc je vais dire que c’est un bon bilan, mais je sais que je peux faire mieux. (...) J’ai pris conscience de certaines choses. J’ai changé beaucoup de choses également. C’est peut-être un peu bête à dire, mais je suis devenu plus professionnel, j’ai enfin compris que c’était un métier, qu’il fallait travailler plus que les autres pour réussir", a reconnu avec honnêteté Ludovic Blas, qui met désormais les bouchées doubles à l'entraînement.

"J’arrive plus tôt à l’entraînement, je reste plus longtemps après. J’ai pris un préparateur physique personnel, je prends beaucoup plus soin de mon corps, de mon sommeil… Je me suis mis à travailler sur tout ça. Sur le coup, tu penses que ça ne sert à rien, mais je vois bien que sur le long terme, je me sens bien à l’entraînement et en match." Comme quoi, le travail finit toujours par payer.

🗣 Entretien avec Ludovic Blas, qui explique sa récente réussite et les ambitions qui en découlent.https://t.co/qOgD7aaFYf — RMC Sport (@RMCsport) March 30, 2021

