FC Nantes : Marcus Coco répond à ses détracteurs

Si le FC Nantes déçoit autant ses supporters depuis le début de la saison, c'est parce qu'entre Christian Gourcuff et son effectif, on devine un gros potentiel. Qui ne s'exprime hélas que trop rarement, à l'image d'un Marcus Coca branché sur courant alternatif. L'inconstance du milieu offensif est d'ailleurs certainement à l'origine des problèmes offensifs rencontrés par les Canaris. Mais l'intéressé a conscience de tout ça, comme il l'a expliqué sur le site officiel du FCN.

"Je me suis remis un peu en question"

"Je n'aime pas me chercher des excuses et le fait qu'on me pousse à aller de l'avant, ça m'aide. Les critiques ? J'accepte tout ça, bien sûr. Ça fait partie du métier. Même si je reviens d'une longue blessure, j'ai eu du temps pour travailler et avec le temps, je ne peux qu'aller de l'avant ! Oui, j'ai envie d'aider l'équipe à marquer, d'être décisif. Ce n'est pas toujours simple de répéter les matches, d'enchaîner mais il faut rester fort dans la tête."

"Aujourd’hui, je sais que physiquement, je suis prêt à reproduire les efforts." "J'essaie vraiment de faire du mieux possible. Tout n'a pas été parfait sur tous les matches. Je me suis remis un peu en question et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'espère continuer sur cette voie."