FC Nantes : Matthis Abline dévoile les dessous de son adaptation réussie

Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Deux matches, deux victoires. Et déjà un but au compteur. Inutile de dire que l'attaquant Matthis Abline a déjà fait taire certains de ses détracteurs, tous ceux qui ne comprenaient pas son envie de rejoindre le FC Nantes en provenance du Stade Rennais. Les faits lui donnent raison et le jour n'a aucune envie que la bonne forme actuelle des Canaris s'arrête dans les prochains jours.

"Cette association va bien fonctionner"

Pour le compte du site officiel du FCN, l'ancien rennais en a dit plus sur son adaptation réussie. Et notamment sur les conseils répétés d'un autre attaquant des Canaris, Mostafa Mohamed.

"Au fil de la rencontre face à Lorient, on est parvenu à se trouver de mieux en mieux. Cette association va bien fonctionner, je n'en doute pas un seul instant. Je ne doute pas non plus de Mostafa (Mohamed) parce que c'est quelqu'un qui m'encourage beaucoup, qui prend le temps de me conseiller. On se parle très souvent même s'il y a la barrière de la langue mais l'entente est plus que bonne et on aime bien rigoler ensemble."

