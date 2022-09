FC Nantes : mauvaise nouvelle avant la Ligue Europa

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Ce jeudi, le FC Nantes va retrouver la Ligue Europa. Au programme pour la première journée de la phase de groupes, la réception de l’Olympiakos (21h) à la Beaujoire. Mais à quelques jours de leur entrée en lice en C3, les Nantais d’Antoine Kombouaré peuvent se mettre une petite pression supplémentaire.

En effet, l’Olympiakos, le FK Qarabag et Fribourg, les trois prochains adversaires du FC Nantes en Ligue Europa, sont tous les trois en grande forme dans leurs championnats respectifs. Les Grecs sont invaincus et deuxièmes de Superleague, tandis que le FK Qarabag est également invaincu et deuxième du championnat d’Azerbaïdjan avec un match de retard.

La plus grande surprise : Fribourg, qui est leader de Bundesliga, devant Dortmund et le Bayern Munich. De quoi potentiellement inquiéter les Canaris, qui n’ont gagné qu’un match de Ligue 1 cette saison et qui pointent à la 13e place du championnat de France.