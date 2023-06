FC Nantes : même en Ligue 2, Kita ne sera pas forcé de vendre le club

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Si le FC Nantes n'est pas encore mathématiquement en Ligue 2, les Canaris n'ont plus vraiment leur destin en main pour le maintien. Non seulement il faudra battre le SCO Angers à la Beaujoire samedi soir mais le RC Lens devra aussi prendre au moins un point à l'Abbé-Deschamps face à l'AJ Auxerre. Deux conditions qui font qu'au sein de la direction du FCN on réfléchit déjà à la possibilité d'une saison en deuxième division... Et le passage devant la DNCG en juin ne sera pas spécialement tendu. Explications.

La masse salariale va baisser drastiquement cet été

Alors que certains supporters espèrent la descente afin d'éjecter Waldemar Kita de la présidence du FC Nantes, il n'est pas certain du tout que l'homme d'affaires franco-polonais ne lâche l'affaire en cas de Ligue 2, lui qui s'est déjà retrouvé dans cette configuration une fois par le passé (entre 2009 et 2013). Surtout que Nantes n'aura pas forcément de gros problèmes d'argent dans l'immédiat... Et pas seulement du fait de la vague de départs (Lafont, Blas, Simon, Delort, Mohamed, Guessand, etc.) qui touchera les Canaris quel que soit l'issue de la saison.

En effet, non seulement le FC Nantes touchera de l'argent et économisera une grosse partie de sa masse salariale sur les ventes (même au rabais !) de ses valeurs marchandes mais la direction a aussi fait en sorte d'inclure des clauses dans les contrats afin de limiter les salaires des joueurs à 10 000 - 15 000€ en cas de descente. Une baisse mécanique autorisée - car contractuelle - très supérieure à ce que prévoit la charte de l'UNFP dans ces cas-là et qui permettra de baisser drastiquement les dépenses dès cet été.

Grâce à CVC, Nantes garde un avantage sur Bordeaux et l'ASSE

Alors oui, la baisse des droits TV, la billetterie et le départ de certains sponsors feront mal à l'économie du club mais, sur le prochain exercice, le FC Nantes bénéficiera de deux leviers de trésorerie importants : la manne de solidarité sur les droits TV prévue pour les équipes reléguées de Ligue 1 à Ligue 2... Mais également la deuxième partie du chèque versé par le fonds d'investissements CVC qui arrivera dans les caisses au mois de juin. Soit 16,5 M€ en plus dans les caisses pour la saison 2023-24.

Nantes faisant partie de la 3ème catégorie de clubs de Ligue 1, les Canaris auront touché sur deux ans la totalité de la manne promise (33 M€), contrairement à l'ASSE et aux Girondins de Bordeaux qui, eux, n'auront reçu que la moitié de cette somme du fait de leur relégation un an plus tôt. De quoi rebâtir sans difficulté un budget de fonctionnement d'au moins 35-40 M€ même s'il faudra sans doute recruter pour rebâtir une équipe...

? BREAKING ! Le collège de Ligue 1 s’est accordé pour la répartition des fonds CVC (1,5 Milliard d’€). ?



? PSG : 200M€

? OM, OL : 90M€ chacun

? Lille, Monaco, Nice et Rennes : 80M chacun

? Autres clubs : 33M€ chacun pic.twitter.com/A9fIm22bUU — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 24, 2022

Pour résumer Si descente en Ligue 2 il y a, le FC Nantes ne sera pas forcément dans une situation économique compliquée en fin de saison... Et Waldemar Kita n'aura même pas forcément besoin de remettre au pot pour la saison 2023-24. Il faut dire qu'entre CVC, l'aide aux relégués, les départs et certaines clauses des contrats, l'argent coulera encore à flots.

