FC Nantes : même Franck Kita serait dépité par le choix Domenech !

C'est une décision très osée que Waldemar Kita a pris en choisissant de confier les rênes du FC Nantes à Raymond Domenech. Alors que les supporters étaient déjà très mécontents de son action, placer sur le banc un coach qui a déchaîné la colère des fans de foot il y a dix ans, quand il était sélectionneur des Bleus, est un pari très culotté.

Les supporters des Canaris semblent partagés entre rage et résignation après ce nouveau coup d'éclat. Et cela semble aussi avoir une incidence en interne. Y compris dans les plus hautes sphères du club selon l'insider Emmanuel Merceron.

Franck Kita ne validerait pas le choix de son père

Ce dernier, bien informé sur les coulisses du FC Nantes, a en effet confié que Franck Kita lui-même serait « totalement désabusé » par la décision de son père. Une information qui reste à confirmer mais qui dessinerait un peu plus la fracture dans un club qui traverse une période aussi difficile en coulisses que sur le terrain.