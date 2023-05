FC Nantes : mercato, Kita, vestiaire... révélations choc sur la chute de Kombouaré en interne

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Antoine Kombouaré n’est plus l’entraîneur du FC Nantes. Waldemar Kita a confirmé la nouvelle ce matin en ajoutant aussi que Pierre Aristouy (coach des U19) remplacera le technicien kanak sur le banc des pros. Oswaldo Vizcarrondo (coach des Féminines) l’accompagne en tant qu’adjoint. Dans son édition du jour, L’Équipe raconte les dessous de la perte d’influence de Kombouaré en interne ces derniers mois.

Kombouaré plombé par le mercato et ses mots crus

Au-delà de ses relations plus que fraîches avec son patron, il aura été plombé par ses choix en matière de recrutement au mercato hivernal avec les arrivées d’Andy Delort, Florent Mollet, et Jaouen Hadjam, mais aussi le prêt de Joao Victor. Le premier est arrivé hors de forme et n’a toujours pas marqué en championnat, le second était encore remplaçant dimanche malgré l’absence de Moussa Sissoko, le troisième est arrivé pour pallier la blessure de Quentin Merlin, le quatrième a été baladé de l’aile droite à l’aile gauche, très rarement à son poste de défenseur central.

Les choix de Kombouaré pour la double confrontation face à la Juventus Turin en Ligue Europa ont aussi interrogé en interne. Aux yeux d’une partie du vestiaire, son management était devenu également moins lisible. Après la défaite à Auxerre (1-2), le 16 avril, sa déclaration choc (« on est une équipe de merde ») n’était pas très bien passée auprès de son groupe en plus de son maintien à l’écart du centre de formation. Et puis, le FCN a gagné 6 fois en 34 journées de Ligue 1 cette saison. Ce simple bilan lui a été fatal.

Je viens de parler avec Waldemar Kita @Europe1 @Europe1Sport1 exclusif, il m'a officiellement confirmé le départ d'Antoine Kombouaré, qui ce dernier a été prévenu tard dans la nuit du lundi 8 mai. Il sera remplacé, jusqu'à la fin de saison par Pierre Aristouy @jfperes — Jacques Vendroux (@JacquesVendroux) May 9, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Dans son édition du jour, L'Équipe fait plusieurs révélations sur la dégringolade d'Antoine Kombouaré au poste d’entraîneur du FC Nantes. On apprend notamment comment le technicien kanak a perdu la confiance de ses joueurs.

Bastien Aubert

Rédacteur