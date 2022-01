FC Nantes - Mercato : Kolo Muani prépare un ultime pied de nez à Kita avant son départ

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Libre au 30 juin prochain, Randal Kolo Muani quittera le FC Nantes gratuitement à cette date... sans passer par une vente cette hiver. Une décision de l'international Espoirs qui ravit Antoine Kombouaré mais qui fait s'étrangler dans les bureaux chez les Canaris.

Agacé d'avoir vu « RKM » repousser une belle offre de Fribourg qui aurait pu leur permettre de sauver la face, les Kita ont saisi la FIFA pour faire la lumière sur les discussions entre le natif de Bondy et l'Eintracht Francfort.

Les mots du président ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd

En attendant d'y voir plus clair, Randal Kolo Muani avance toujours aussi sereinement face aux pressions lui qui s'est mis en tête d'aller chercher la barre des 15 réalisations en fin de saison pour répondre sur le terrain aux critiques formulées par son président Waldemar Kita l'été dernier.

« Kolo Muani a marqué 9 buts en 37 matches. Puisque vous vous intéressez beaucoup plus au foot que moi, sachez qu'un bon avant-centre doit marquer au minimum quinze buts, si ce n'est plus », avait notamment lâché l'homme d'affaires franco-polonais dans les colonnes de L'Equipe. Des propos que « RKM » n'a jamais vraiment digéré, lui qui figure depuis deux ans parmi les plus bas salaires du vestiaire (15 000€ par mois) malgré un statut de titulaire indiscutable. Avec 7 buts au compteur en 21 journées, Randal Kolo Muani a quasiment fait la moitié du chemin sur la mission qu'il s'est lui-même fixé...