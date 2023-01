FC Nantes : Kombouaré annonce la date des débuts de Mollet et fait une révélation sur Hadjam

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Arrivés ce mardi au FC Nantes en provenance respectivement de Schalke 04 et du Paris FC, Florent Mollet et Jaouen Hadjam ont été présentés ce mercredi devant la presse. L'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, qui était bien évidemment présent en conférence de presse, a réagi à l'arrivée des deux joueurs.

"L'été dernier, j'étais à fond sur Mollet"

"Il faut savoir que l’été dernier, j’étais à fond sur Florent Mollet. Ça ne s’est pas fait. Mais c’est vrai qu’on a pu échanger, qu’on a bien discuté. Ça a coincé ensuite dans les échanges clubs, dirigeants mais on avait cette envie de travailler ensemble. On a tenté une fois et une nouvelle fois cet hiver. On est vraiment très heureux de voir arriver Florent Mollet à Nantes", a confié le Kanak sur l'ancien Montpelliérain avant d'annoncer qu'il devrait faire ses débuts ce dimanche lors du 16e de finale de la Coupe de France contre Thaon.

"L’idée, c’est qu’il travaille, qu’il monte en puissance. On va réfléchir pour le match de Coupe de France, savoir s’il va démarrer, rentrer en cours de partie… Il faut gérer de façon à ce qu’il puisse jouer les affiches à venir sur cette phase retour. Il a besoin de jouer des matches officiels et il le sait."

"Ce n'est pas un joueur que je connaissais très bien"

Concernant Jaouen Hadjam, Antoine Kombouaré a révélé que c'est un joueur qu'il ne connaissait pas trop. "Ce n’est pas un joueur que je connaissais très bien mais depuis le début de la saison, je suis ses performances. Je sais que l’an passé, il a joué une bonne vingtaine de matchs (25) avec le Paris FC. Quand on a commencé à avoir nos problèmes, on cherchait et le nom de Jaouen Hadjam est apparu assez rapidement. C’était aussi un dossier "facile", parce qu'il ne lui restait que quelques mois de contrat. J’étais en discussion en direct avec son agent et il m’assurait que tout pouvait aller très vite. C’est aussi pour cette raison qu’on s’est jeté sur son profil."

