FC Nantes : Ludovic Blas fait encore parler de lui chez les Canaris

Ceux qui doutaient encore du talent de Ludovic Bls en ont eu pour leur argent cette saison. Auteur d’un exercice conquérant, le milieu offensif du FC Nantes s’est imposé au fil du temps comme le patron offensif de la formation nantaise.

L’arrivée d’Antoine Kombouaré, avec qui les relations étaient fraîches du côté de l’EAG, a finalement fini de décoincer Blas, particulièrement efficace et décisif dans la dernière ligne droite du championnat. Au final, le joueur de 23 ans a été élu Canari de la saison par les supporters du FC Nantes avant de rafler le titre de plus beau but de la saison.

Avec 39,69% des suffrages, son missile déclenché à Brest le 2 mai dernier lors de la 35e journée de L1 a mis presque tout le monde d’accord. Si les recruteurs aux dents longues au mercato avaient encore des doutes à son sujet, nul doute que ceux-ci seront levés.

