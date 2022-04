FC Nantes - Mercato : Merlin rejoint un cercle très prisé pour l’avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! : Marcelo Bielsa (Leeds) ne lâche pas Moses Simon

Le FC Nantes réalise une bonne saison. Les Canaris sont dans la première moitié du championnat et en finale de la Coupe de France. Le jeune latéral du club Quentin Merlin profite de cette bonne saison pour montrer son potentiel et se distinguer.

Le latéral gauche nantais fait partie du top 100 des U21 les plus performants, selon une étude du CIES. Encore mieux, il occupe le haut de ce classement avec une 17ème place. En Ligue 1, seuls le Lyonnais Lukeba et le Rennais Sulemana sont plus performants dans la catégorie des U21.

Quentin Merlin Vs Clermont:



✅1 assist

✅24 passes completed (77%)

✅2 key passes

✅1 big chance created

✅3/7 crosses completed

✅5/7 ground duels won

✅5 tackles

✅2 interceptions

✅2 clearances



One of the most interestings LB/LWB in french football. pic.twitter.com/2a2Ud98kks — FutureCentro - Players Of The Future (@FutureCentro) April 3, 2022

Pour résumer Très performant avec le FC Nantes cette saison, Quentin Merlin rejoint un cercle très prisé de l’avenir. Le latéral gauche nantais fait partie du le top 100 des U21 les plus performants au monde, avec une jolie 17ème place.

Adam Duarte

Rédacteur