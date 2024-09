FC Nantes Mercato : un rêve est devenu réalité pour une recrue de l'été

On ne sait, encore, si Alban Lafont, titulaire incontesté dans les buts du FC Nantes et finalement resté cet été, aura une forte concurrence dans les semaines à venir avec le numéro 2 des gardiens, Patrick Carlgren. Mais en attendant, la seule certitude concerne le bonheur déclaré du Danois à avoir rejoint les bords de l'Erdre.

"Honoré et très content"

Ainsi, et dans un entretien aux médias du club, celui qui s'est engagé pour les deux prochaines saisons n'a guère masqué sa joie d'avoir été contacté par les Canaris.

"Je me sens honoré et très content. C'est un rêve pour moi de rejoindre une équipe comme celle-ci et l'un des meilleurs championnats au monde. Je suis très excité et heureux. Ma venue ? J'ai reçu un appel de mon agent et il m'a dit qu'il était en pourparlers avec Nantes. Il m'a demandé si j'étais intéressé et j'ai aussitôt dit : oui, bien sûr. Il n'y avait pas lieu de réfléchir."