FC Nantes : Messi au PSG, il en faut plus pour faire cauchemarder Pallois

Défenseur du FC Nantes, Nicolas Pallois n'est pas le genre d'homme à s'enflammer sur les recrues des autres clubs. Par le passé, le « policier » des Canaris avait régularisé le tandem Mbappé – Neymar par ses déclarations (« Neymar et Mbappé sont des joueurs de qualité mais offensivement ils ne sont pas si dangereux que ça ») ou encore l'argentin de l'OM Dario Benedetto à son arrivée en France.

« Je ne vais pas mal dormir parce que Messi arrive en L1 »

Mais pour Lionel Messi, Nicolas Pallois est presque prêt à dire du bien : « C’est le top mondial. C’est une bonne chose pour le championnat de France. Après, je ne vais pas mal dormir parce qu’il arrive en Ligue 1. Le PSG était déjà très fort et sera encore plus fort avec lui », a-t-il lâché tout sourire vendredi en conférence de presse.

Tout sextuple Ballon d'Or qu'il soit, l'ex-icône du Barça ne fait pas peur à Pallois : « Quand on est joueur de foot, on a envie d’affronter les meilleurs. C’est pour ça qu’on fait ce métier. Tout le monde va le regarder mais il y a d’autres joueurs de grande qualité dans l’effectif parisien. En face, il faudra jouer collectif et être très solidaire ».