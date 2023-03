FC Nantes : Mickaël Landreau proche de retrouver un banc !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Grosse surprise en vue pour Mickaël Landreau ? Selon L’Équipe, l’ancien gardien du FC Nantes pourrait devenir l'entraîneur de la réserve de Carquefou, actuellement 7e sur 12 dans son groupe de Régional 3.

Landreau accompagnerait cette équipe jusqu'à la fin de la saison et rejoindrait Frédéric Da Rocha, son ancien coéquipier au FC Nantes et ami, qui dirige l'équipe première, actuellement en tête de son groupe de Régional 2.

« Il ne reste plus qu'à trouver un accord avec l'USJA Carquefou (Landreau viendrait bénévolement) et avec la Ligue des Pays de la Loire, qui doit valider la licence et le dossier du recordman de matches joués en Ligue 1 (618) », affirme L’Équipe.