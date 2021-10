FC Nantes : l'étau se resserre autour de Mogi Bayat

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Une semaine après la diffusion d'un reportage en Belgique sur la corruption ayant cours dans les transferts de footballeurs, la justice du royaume a fait un nouveau pas dans l'opération Mains Propres, qui vise particulièrement deux agents, Mogi Bayat et Dejan Veljkovic. Si le premier nommé refuse de collaborer avec la justice, le second est un repenti, ayant troqué des aveux contre une remise de peine.

On apprend ainsi qu'avec la complicité des agents, une douzaine de clubs auraient trompé le fisc local via les transferts de joueurs pour une somme avoisinant les 31 M€. Le Standard, Anderlecht, le FC Bruges, Genk, club dirigé par le frère de Mogi Bayat, ou encore Malines sont ceux ayant le plus fraudé via des faux contrats. Après de telles révélations, la justice belge va pouvoir avant plus rapidement dans son investigation et faire le lien (ou pas) avec Mogi Bayat. Certains médias outre-quiévrain annoncent d'ailleurs une clôture rapide du dossier. On devrait donc bientôt savoir…

