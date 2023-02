FC Nantes : Mollet souligne un gros problème malgré la victoire à Ajaccio

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

L'essentiel pour le FC Nantes cet après-midi était de gagner et c'est qu'il a fait sur la pelouse d'Ajaccio (2-0). Evann Guessand a ouvert le score à la 64e minute sur une jolie volée et Ludovic Blas a tué le suspense à la 87e minute sur un pénalty en force. Avec ces trois points, les Canaris ont effacé la défaite de mercredi à domicile contre l'OM (0-2) et ils sont toujours 13es, à sept points de la zone rouge. Mais pour la manière, on repassera et c'est ce qu'a regretté la recrue Florent Mollet au micro de Prime Vidéo à la mi-temps.

« Le football offensif, c’est une ou deux touches, il faut jouer plus simple, on chicote trop la balle ! », a regretté le milieu offensif. Et c'est vrai que le FCN est trop lent quand il tente d'attaquer. Même pour une équipe comme Ajaccio, qui n'est pas la meilleure défense du championnat. Avant l'ouverture du score de Guessand, ça a été le néant absolu au niveau offensif pour le FCN, qui a eu le bonheur de voir la barre repousser une tentative corse en première période. Face à l'OM mercredi, les Canaris ont procédé en contre, ce qui leur réussit mieux. Mais quand l'adversaire ne se découvre pas trop, comme Ajaccio cet après-midi, c'est bonjour tristesse ! Antoine Kombouaré a expliqué qu'il voulait consolider en priorité sa base arrière pour permettre à son équipe de s'éloigner de la zone rouge. C'est fait. Il est temps désormais d'améliorer le secteur offensif !