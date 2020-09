FC Nantes : Moses Simon n'est pas le seul protégé de Gourcuff à galérer actuellement

Arrivé au FC Nantes il y a un an précédé d'une flatteuse réputation, Marcus Coco (24 ans) n'a pas eu beaucoup de réussite depuis son arrivée sur les bords de l'Erdre. Blessé pour son premier match officiel à l'été 2019 et out pour la saison du fait d'une rupture des ligaments croisés, l'ancien Guingampais espérait enfin pouvoir lancer son aventure avec les Jaune et Vert cette saison.

Intéressant en début de préparation, Marcus Coco n'a pas été en réussite, contractant le Covid-19 et à l'écart pendant un mois en juillet-août, le Guadeloupéen tarde à retrouver son niveau. Depuis son retour, l'intéressé est franchement décevant. Contre Lille vendredi soir (0-2), Coco a même été crédité de la pire note du match par Ouest-France (3/10).

Coco : « ça va revenir au fur et à mesure »

Reconnaissant son manque d'activité dans les couloirs face aux Dogues, Marcus Coco a analysé froidement cette difficulté qu'il juge commune à son équipe : « On a besoin d’un peu plus de rythme pour être un peu plus tranchants dans les trente derniers mètres. Mais Lille a aussi très bien défendu ; nous empêchant de jouer dans les couloirs. Ce qui est en général une force chez nous. Ils nous ont bloqués. Mais ça va venir au fur et à mesure ».

Si Moses Simon avait eu un sursaut face à Saint-Etienne la semaine passée, Marcus Coco inquiète quand même davantage par son incapacité à se montrer décisif d'un match à l'autre. Le contrecoup de sa grave blessure ?