FC Nantes : Moses Simon raconte sa "prise d’otage" libyenne et envoie un message aux Canaris

Dans un entretien à L’Equipe, Moses Simon (FC Nantes) est revenu sur sa mésaventure en Libye avec la sélection du Nigéria, lui qui a été bloqué à l’aéroport d’Al-Abaq pendant heures sans boisson ni nourriture. Des conditions dignes d’une « prise d’otage » comme il l’a raconté, encore choqué.

« On s'est sentis comme dans une prise en otage. On devait atterrir à Benghazi, et trente minutes avant notre arrivée, le pilote a reçu un appel lui disant qu'il ne pouvait pas atterrir là-bas. On a dû rebrousser chemin et se détourner vers Al Abaq. À notre arrivée, il n'y avait personne. On a fini par nous dire qu'on allait être obligés de dormir là. La Fédération avait pourtant réussi à nous trouver un hôtel, mais il était interdit pour les Nigérians ! On est restés là, sans lit, sans nourriture ni eau, au milieu des moustiques ».