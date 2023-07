FC Nantes : Mostafa Mohamed dévoile les raisons de sa folle ambition

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Peut-être l'avez-vous lu dans le quotidien l'Equipe il y a quelques jours. L'attaquant Mostafa Mohamed, qui évolue au FC Nantes comme vous le savez, faisait part de ses grandes ambitions pour la saison à venir. Avec, notamment, l'idée d'aller titiller les meilleurs buteurs de la Ligue 1, dont un certain Kylian Mbappé.

"Prêt rapidement"

En attendant de voir si son souhait se confirme, l'attaquant égyptien a mis les petits plats dans les grands. Et tenu à être plus que prêt pour la reprise comme il l'a expliqué au site officiel. "Pour atteindre ses objectifs, il faut s'en donner les moyens. Et pour marquer des buts, il faut être prêt rapidement. Pendant mes vacances, je me suis donc entraîne régulièrement et j'ai fait attention à ce que je mangeais. Il n'y a que le travail qui paye. J'avais envie d'arriver prêt et de vite entrer dans le vif du sujet."

