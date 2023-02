FC Nantes : Moussa Sissoko fait son mea culpa

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Au même titre que ses partenaires, il est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et au même titre que ses partenaires du FC Nantes, il n'a pas fait une grosse impression sur la pelouse d'Angers, les Canaris se qualifiant lors de la séance de tirs au but.

Moussa Sissoko confirme match après match sa délicate intégration au sein du club nantais. Prouvant, comme il l'avait fait lui-même au travers de propos accordés à Ouest-France, que découvrir un nouveau championnat et de nouveaux partenaires, n'est pas chose aisée. Même pour un ancien international français.

"Je suis arrivé dans un nouveau club, avec des nouveaux joueurs, dans un nouvel environnement, dans un nouveau championnat, même si je l’avais connu il y a dix ans. Il fallait que je m’adapte. J’ai eu aussi la naissance de mon nouveau-né et plein de choses à gérer. Je sais que j’aurais dû et pu mieux faire. J’assume pleinement. Je sais que je n’ai pas été flamboyant lors de cette première partie de saison. Mais il ne faut pas attendre de Moussa Sissoko qu’il fasse gagner le FC Nantes. Je ne suis pas un attaquant, pas un buteur, pas quelqu’un qui va donner 15-20 passes décisives dans la saison même si j’aimerais beaucoup. Je fonctionne avec le collectif. Si l’équipe marche bien, ça sera aussi beaucoup plus facile pour moi."