FC Nantes : Moutoussamy répond à la rumeur d'une fronde contre Kombouaré

Le FC Nantes disputera un match capital pour son maintien demain à la Beaujoire contre Strasbourg. Descendus dans la zone rouge après leur défaite à Brest (0-2) mercredi, les Canaris pourraient s'enfoncer dans la crise en cas de nouveau revers face aux Alsaciens. Leur entraîneur, Antoine Kombouaré, pourrait être sacrifié dans le pire des cas, lui à qui Waldemar Kita a laissé une dernière chance de redresser la barre. Une rumeur a prétendu que le Kanak a été lâchée par ses troupes.

"Il faut se serrer les coudes"

Mais hier en conférence de presse, Samuel Moutoussamy a juré que ce n'était pas le cas : "Rien n’a changé ! Mais quand il n’y pas les résultats, c’est ce qu’on peut croire, ressentir. Mais nous sommes les premiers impliqués et on sait que quand ça ne va pas, ce n’est pas à cause du coach. Nous sommes sur le terrain et on doit trouver les ingrédients pour y arriver. On va se battre avec le staff technique pour trouver les solutions. Maintenant, il faut se serrer les coudes, jouer ensemble, défendre ensemble, faire bloc ensemble… Il n’y a que comme ça qu’on va y arriver".

Raphaël Nouet

Rédacteur