FC Nantes : N’Doram se lâche sur le maintien et met une cartouche à Delort !

L’aventure d’Andy Delort a tourné au vinaigre au FC Nantes. Incapable de marquer le moindre but en Ligue 1 depuis son arrivée cet hiver en provenance de l’OGC Nice, l’attaquant algérien est dans le viseur des supporters des Canaris mais aussi d’un certain Japhet N’Doram. « On était tous contents de voir arriver quelqu’un qui faisait la différence, ce qui faisait défaut, mais il n’a pas retrouvé son niveau », a regretté l’ancien attaquant du FC Nantes dans L’Équipe.

« Je le sens moyennement... »

Lancé au sujet de l’opération maintien, le champion de France 1995 est sur les fesses. « C’est la stupeur, on ne les attendait pas là cette saison, souffre-t-il. Ils avaient quelques longueurs d’avance et ça s’est effrité, ils n’ont pas vu le danger arriver. Ils se sont laissés embarquer dans l’euphorie des Coupes et ont oublié l’essentiel. Ça manque de force de caractère. Ils l’ont eue par moments, mais pas toujours. J’étais plus optimiste avant Montpellier (0-3, samedi), là je le sens moyennement mais ils peuvent toujours se sauver et c’est aussi terriblement difficile pour Auxerre. La L2, ce serait une perte énorme pour le club, les joueurs, les salariés, les acteurs économiques. Ça ne dépend pas que d’eux, et il y a eu de la fébrilité encore contre Montpellier. Mais ils ne doivent plus se poser de questions, se jeter dans la bataille. Auxerre a tout à perdre et Nantes tout à gagner. »

