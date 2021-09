FC Nantes : nouveau frémissement de taille pour la vente du club !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Waldemar Kita lâchera-t-il un jour les rênes du FC Nantes ? Les supporters veulent y croire et prient chaque jour pour qu’un autre propriétaire relance l’ADN du club. En public, le président des Canaris affirme haut et fort qu’il ne veut rien entendre et ne rate pas une occasion de piquer le Collectif Nantais porté par Mickaël Landreau.

« On se rapproche... »

En coulisses, la donne serait quelque peu différente. « L'ambiance de fin de règne prend un peu plus d'ampleur, a récemment tweeté Le Prophète du Ballon Rond, bien renseigné sur les arcanes du FC Nantes. Gestion des affaires courantes a minima et vision à très court terme. Le "bon" mercato fait d’Antoine Kombouaré la seule figure d'autorité au club. En coulisses on dit les Kita ouverts à la vente. On se rapproche (...) En fin de saison, les choses se sont accélérées mais sans aboutir. J'espère bien qu'en 2023 je n'aurais plus rien à dire sur le FCN... »

