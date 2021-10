FC Nantes : nouveau témoignage accablant dans l'affaire Sala

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Hier, nous avons relayé les textos envoyés par David Henderson le soir de l'accident d'avion ayant coûté la vie à Emiliano Sala le 21 janvier 2019. Des échanges que le tribunal a rendus publics dans le cadre du procès censé faire la lumière sur cette triste affaire et pour laquelle l'organisateur du vol a d'ores et déjà reconnu sa culpabilité. Et il a bien fait au vu de la dernière information venant de tomber…

On apprend en effet que la propriétaire de l'appareil s'étant abîmé dans la Manche, Fay Keely, avait demandé expressément à Henderson de ne plus faire appel aux services du pilote David Ibbotson en raison de plaintes de l'aviation. Mais Henderson n'a pas tenu compte de cette injonction et il a même demandé à Ibbotson de piloter la sœur de madame Keely ainsi qu'Emiliano Sala lors de son trajet de Nantes à Cardiff. A chaque jour qui passe dans ce funeste procès, la culpabilité de David Henderson s'accroît…

