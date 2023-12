FC Nantes : nouvel affront du Stade Rennais aux Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

En 23 ans, le FC Nantes a sorti 75 joueurs de la Jonelière. Hier midi, le site de la Ligue 1 dévoilait le classement des équipes ayant formé le plus grand nombre de joueurs et ayant joué dans le championnat. Devant le FC Nantes se trouve le grand rival, le Stade Rennais et derrière, Lyon et Bordeaux, troisième à égalité, Toulouse cinquième et le PSG 6ème. Parmi ces grands noms, les Canaris ont sorti de grands noms de leur centre de formation au cours des années.

La Jonelière, une usine à talents

Le FC Nantes a vu de beaux noms défiler dans son centre de formation. Au XXI siècle, tous ces joueurs ont été formé dans le Pays de la Loire : Léo Dubois, Amine Harit, Dimitri Payet, Valentin Rongier, Quentin Merlin, Abdoulaye Touré, Jordan Veretout, Imran Louza, Georges-Kévin Nkoudou et Randal Kolo Muani. Des noms qui comptent plusieurs cap en Équipe de France ou qui ont fait carrière en Europe.

