FC Nantes : nouvelles révélations sur Bayat, le titre de 2014 en Belgique truqué ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Mogi Bayat devrait être un spectateur très attentif du documentaire "Le milieu de terrain", qui sera diffusé ce soir en Belgique. A moins qu'il ne l'ait déjà vu. En tout cas, après une première révélation hier sur les montres que l'agent et bras droit de Waldemar Kita au FC Nantes offre à tout-va, une seconde est sortie aujourd'hui outre-Quiévrain. Il y est carrément question d'une influence directe sur le résultat d'un match entre Anderlecht et Genk (4-0) en 2014 afin que les Mauves remportent le titre aux dépens du Standard alors qu'ils étaient largués au début des play-offs…

"La division des points ramène les Mauves à cinq unités de leur ennemi juré, explique le site L'Avenir.net. La pression n'aidant pas, le Standard se perd en route tandis que la dynamique est inverse du côté des Bruxellois. L'un des tournants sera la rencontre entre le RSCA et Genk. En cas de victoire, les Mauves auraient fait un grand pas vers le titre. Les Mauves laminent ce jour-là des Limbourgeois totalement absents des débats (4-0). Pour Duchâtelet, pas de doute: il s'est passé quelque chose lors de cette rencontre. "L’alignement des joueurs de Genk était complètement anormal. Leur façon de jouer aussi. L’entraîneur de Genk à l’époque était fortement lié à Mogi Bayat…", assure l'ancien président du Standard."

"À l’époque, l'entraîneur de Genk est Emilio Ferrera, qui travaillera trois ans après cet incident dans les rangs du RSCA comme coach chez les jeunes. Dans le milieu, on le dit très proche de Mogi Bayat. L'agent a ses entrées à Bruxelles comme dans le Limbourg. Pourrait-on imaginer que l'Iranien ait tenté d'influencer les acteurs pour truquer la rencontre? "Lorsque le rôle d’un agent s’arrête à la porte du stade, ça peut aller. Lorsque son rôle est de négocier le placement de son client, c’est son boulot, pas de soucis. Mais quand il passe les portes du stade, quand un agent a des bureaux dans certains clubs… lesquels ? Sauf erreur à Genk. Je sais qu’à Anderlecht, il avait aussi de véritables entrées. Lorsque cet agent est à nouveau omniprésent, peut-on éviter la question qui fâche qui est de savoir si cet agent n’a pas une influence notable sur ce club?", se questionne Martin Hissels, avocat du sport.

Mogi Bayat impliqué dans un match truqué ?

Le directeur sportif officieux du FC Nantes aurait influencé le match enrte Anderlecht et Genk (4-0), décisif dans la course au titre 2014. Mogi Bayat avait ses entrées dans les deux clubs et était très proche de l'entraîneur de Genk.