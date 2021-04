FC Nantes - OGC Nice (1-2) : abattu, Kombouaré tire la sonnette d'alarme

Zapping But! Football Club FC Nantes : nos voeux pour les Canaris en 2021

Très mauvaise opération pour le FC Nantes, qui s'est incliné ce dimanche face à l'OGC Nice (2-1), pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. A 7 journées de la fin du championnat, les Canaris sont 19es au classement et peuvent craindre une descente en Ligue 2 en fin de saison.

"Si on continue comme ça, on va tout droit en Ligue 2"

Les joueurs du FC Nantes Credit Photo - Icon Sport

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, a eu des mots forts et n'a pas manqué de tirer la sonnette d'alarme. "C'est une énorme déception. On a pris un coup sur la tête. On espérait tout autre chose. On est forcément très déçus. (...) J'ai exprimé mon sentiment aux joueurs. La chance qu'on a, c'est qu'il reste 7 matchs. Mais si on continue comme ça, on va tout droit en Ligue 2", a lâché Kombouaré devant les médias.