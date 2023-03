FC Nantes - OGC Nice : Kombouaré ramène Mostafa Mohamed à la dure réalité

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le malaise Mostafa Mohamed enfle. Chaleureusement applaudi par les supporters du FC Nantes, l’attaquant prêté par Galatasaray ne débute pas tous les matches malgré son statut de co-meilleur buteur (6, comme Ludovic Blas) du club cette saison.

Sa célébration très étrange sur son but n’est pas passée inaperçue et a même fait réagir son coach Antoine Kombouaré, interrogé en conférence de presse sur le sort qu’il réserve chaque week-end à Mohamed.

« Ce sont des choix que je fais, sportifs et cohérents, car il y a des joueurs qui sont devant lui, Ignatius Ganago et Andy Delort, a répondu le coach du FC Nantes. Je ne veux pas qu’il lâche, et je ne le lâche pas car j’ai confiance en lui. Je lui dis qu’il joue tous les matches car il rentre, d’autres ne jouent pas du tout. »