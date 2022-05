FC Nantes, OGC Nice : la finale de la Coupe de France fatale à Kombouaré et Galtier ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Vainqueur de l’OGC Nice samedi en finale de la Coupe de France (1-0), le FC Nantes s’est réconcilié avec ses supporters, qui sont venus en masse à Saint-Denis pour assister au sacre des Canaris. Néanmoins, un bémol a noirci le tableau : l’avenir en suspens d’Antoine Kombouaré.

« C’est toujours indécis, on aura le temps de parler de tout ça », a glissé le Kanak. Absent à la réception en mairie et Place Foch, hier, Waldemar Kita s’est rendu disponible en fin de journée, mais il avait été demandé en préambule aux médias de ne pas trop se fixer sur Kombouaré, et au bout de deux questions sur l’entraîneur, c’était déjà trop.

Galtier, tensions confirmées

Mais Kita a essayé de convaincre son coach de ne pas le quitter : « On a mis en place des moyens, des hommes, on a suivi la philosophie du staff. Il faut qu’on discute avec le coach. » Selon L’Équipe, deux possibilités se détachent : soit le FC Nantes réussit à le prolonger, soit un départ. Pour l’heure, c’est plutôt la deuxième option qui a l’avantage.

De son côté, Christophe Galtier n’est pas mieux loti. Le quotidien sportif confirme des tensions avec Julien Fournier depuis le mercato d'hiver et laisse entendre qu’il pourrait ne pas rester sur le banc des Aiglons la saison prochaine malgré ses bonnes relations avec Jim Ratcliffe. La fin de saison sera décisive.

La Bretagne forte 💪 pic.twitter.com/5YWer7ckZW — Roud Boys (@RoudBoys) May 8, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur