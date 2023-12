FC Nantes - OGC Nice : Pierre Ménès crie au scandale après la mort du supporter poignardé

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La rencontre entre le FC Nantes et l’OGC Nice (1-0) a viré au drame hier. Le procureur de la République de Nantes a confirmé un peu plus d'une heure et demie après la fin du match le décès d'un supporter nantais de 31 ans. Cet ultra, membre depuis plusieurs années de la Brigade Loire a été poignardé avant le match, vraisemblablement par un chauffeur de VTC qui transportait des supporters des Aiglons.

« C'est le pays qui va très mal »

Au-delà de l’analyse purement sportive du match, Pierre Ménès a tenu à lui rendre hommage. « Infinie tristesse avec le décès du supporter de La Tribune Loire lâchement poignardé dans le dos, a-t-il soufflé sur X. J’entends que le foot va très mal. Faux c’est le pays qui va très mal. Condoléances à sa famille à ses amis de la Beaujoire et au FC Nantes. »

Infinie tristesse avec le décès du supporter de La Tribune Loire lâchement poignardé dans le dos. J’entends que le foot va très mal. Faux c’est la pays qui va très mal. Condoléances à sa famille à ses amis de la Beaujoire et au FC Nantes — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 3, 2023

Podcast Men's Up Life