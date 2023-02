FC Nantes, OGC Nice, RC Lens : le message déchirant d’Ignatius Ganago après le drame

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Le FC Nantes a fait honneur au football français et à Ignatius Ganago hier en allant tenir en échec la Juventus dans son antre de Turin (1-1). L’attaquant des Canaris était en effet absent dans le Piémont en raison de la disparition de sa fille suite à une maladie. Cible de messages touchants de bon nombre de supporters, notamment du FC Nantes, de l’OGC Nice et du RC Lens, Ganago leur a longuement répondu sur sur son compte Instagram :

Ganago enseveli de messages toucÌants

« Chers supporters,

Cette semaine devait être une fête, l’occasion de jouer un match de Coupe d’Europe contre l’un des plus gros clubs du continent. Mais, pour moi, ce sentiment paraît malheureusement bien loin. Mon monde s’est écroulé et je vis ce qu’aucun parent ne devrait vivre. Comme vous le savez, ma petite fille n’est plus. Mais dans mon profond chagrin, je veux vous dire à vous, supporters nantais, lensois, niçois et même d’ailleurs, un grand merci pour vos nombreux messages. Ils me vont droit au cœur. Je veux aussi remercier le FC Nantes ainsi que mes anciens clubs, le RC Lens et l’OGC Nice pour leur soutien. Grâce à la chaleur de vos mots, ma famille et moi nous nous sentons soutenus. C’est quelque chose qui n’a pas de prix et que je n’oublierai jamais. Dieu merci, l’enterrement de ma petite Chloé c’est très bien déroulé, elle peut désormais reposer en paix. Aujourd’hui, je réalise que j’ai surmonté l’épreuve la plus terrible qu’il soit pour un père, plus rien ne peut m’atteindre ni me blesser. Ma petite princesse, toi qui est là haut avec notre seigneur sache que ton papa va se battre encore plus fort afin que tu soit fière de lui. Je n’étais pas présent à Turin hier soir mais vous m’avze permis de vibrer et espérer à travers cette belle performance. »

