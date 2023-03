FC Nantes - OL : ce que Kombouaré pense du Coupe de France

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Vainqueur ce mercredi du RC Lens (2-1), en quart de finale de la Coupe de France, le FC Nantes, tenant du titre, s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition où il affrontera l'Olympique Lyonnais au stade de la Beaujoire. Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain en Ligue 1, l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a réagi à ce tirage.

"Je suis heureux pour le public"

"C’est difficile de se prononcer sur le match à venir parce que la Coupe de France, ce sera début avril. C’est très loin… On trouvera les mots, on mettra le travail en place pour tenter de battre cette équipe de l’OL. Après, bien sûr que recevoir, c’est une bonne chose. Il vaut mieux ça. Nos supporters ont été punis en quarts, comme nous, injustement. Et là aujourd’hui, jouer à domicile, c’est une joie de retrouver nos supporters pour nous soutenir. Un avantage ? On verra à la fin du match ! Mais vraiment, je suis heureux pour le public. Peu importe le résultat, on fera une fête ensemble, pour cette deuxième demi-finale en deux ans."

🏠 À La Beaujoire.



On affrontera donc l'Olympique Lyonnais en demi-finales le 4 ou 5 avril prochain. pic.twitter.com/kNaDFOEqwu — FC Nantes (@FCNantes) March 2, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur