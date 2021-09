FC Nantes, OL, PSG : Blas se ramasse devant Aouar et Mbappé

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Cinq matches, un but. Un tout petit but. Le bilan statistique affiché par Ludovic Blas depuis le coup d’envoi de la saison est un brin décevant eu égard à son potentiel exhibé dans la dernière ligne droite de l’exercice écoulé. Le joueur de 23 ans reste par exemple sur trois notes moyennes (5/10) dans L’Équipe.

Si l’ancien milieu offensif de l’En Avant de Guingamp n’est plus autant décisif, ses statistiques s’en ressentent. Notamment dans un domaine vitrine de sa panoplie individuelle : les dribbles. Selon les chiffres communiqués par la LFP, le Canari est ainsi aujourd’hui le « pire dribbleur de Ligue 1 » avec 18 tentatives manquées cette saison !

Les Angevins Jimmy Cabot et Sofiane Boufal viennent compléter ce triste classement avec 17 et 16 dribbles ratés. Tout en haut de celui-ci, on retrouve ex æquo le Lyonnais Houssem Aouar et le Parisien Kylian Mbappé avec 18 dribbles réussis. Blas a donc encore du pain sur la planche.

FC Nantes : Ludovic Blas est le pire dribbleur de ce début de saison en Ligue 1 / #FCNantes #FCN https://t.co/T4lpE4N98c — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) September 14, 2021