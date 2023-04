FC Nantes - OL : un gros bémol a terni la soirée historique des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les supporters du FC Nantes sont incorrigibles. Comme la saison passée au coup de sifflet final de la demi-finale contre l’AS Monaco, la pelouse de la Beaujoire a été envahie hier après le succès contre l’OL par des milliers de supporters pour une communion XXL avec les Canaris.

Selon L’Équipe, cet envahissement a dû être maîtrisé au niveau de la sortie vers les vestiaires. Et puis du côté du parcage lyonnais, garni de 1 000 supporters, les CRS sont intervenus et ont fait usage de gaz lacrymogène, des dizaines de sièges ayant été arrachés et jetés sur la pelouse.

Reste à savoir quel regard pourrait avoir la commission de discipline de la FFF sur cet après-match, alors que de nombreux fumigènes ont aussi été craqués. La saison passée, le FC Nantes n'avait pas été sanctionné pour l'envahissement mais il avait écopé d'un match à huis clos. « Ils sont heureux car ils sont qualifiés, c’est normal, mais on n’est jamais à l’abri d’un problème alors il vaudrait mieux que ça ne devienne pas une généralité », a commenté Laurent Blanc.