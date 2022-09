FC Nantes - Olympiakos : Guessand n'a pas pu immortaliser son exploit... à cause des supporters

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Invité de L'Equipe de Greg vendredi en fin d'après-midi après avoir été le héros de la victoire du FC Nantes face à l'Olympiakos (2-1), Evann Guessand est revenu sur la folle soirée des Canaris.

Pour la première fois de sa jeune carrière, l'attaquant prêté par l'OGC Nice a fait la Une de L'Equipe... Mais il n'a pas vraiment pu immortaliser ce moment à cause de l'engouement incroyable à Nantes autour du retour européen des Canaris.

Guessand a déjà pris goût à l'Europe et attend Qarabag

« Figurez-vous que je n'ai pas pu me procurer le journal. Les supporters nantais les ont tous pris. On va essayer de trouver une solution, de tourner dans la ville pour en trouver un exemplaire. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais dès le matin, ils sont tous allés au tabac et là il n'y a plus rien », a rigolé Guessand, qui est devenu ambitieux dans cette compétition.

« Comme toutes les équipes du groupe G, on a pour objectif de prendre le maximum de points et de sortir de la poule. Jouer les grandes compétitions, ça nous fait jouer tous les trois jours, c'est fatigant mais c'est ce qu'on aime. Ça nous fait plaisir de connaître ces moments de joie lors de grands rendez-vous et on ira avec plaisir à Qarabag la semaine prochaine. »