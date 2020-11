FC Nantes, OM : André Villas-Boas avoue avoir un Canari dans le viseur

André Villas-Boas a dit beaucoup de choses lors de la conférence de presse de l'OM ce vendredi. Mais il aura fallu attendre la dernière question pour que le sujet FC Nantes vienne vraiment sur le tapis.

Le technicien portugais, à la veille de défier les Canaris, semble avoir une idée assez précise de ce qui l'attend. « C'est une équipe difficile à jouer, même contre les gros, le PSG. C'est une équipe dure, bien organisée offensivement, défensivement. Ils savent jouer dans la profondeur. »

Pallois, un joueur qui l'épate

Par la suite, Villas-Boas a livré une analyse des talents nantais qui, selon lui, sont nombreux. « Ils sortent des bons joueurs tout le temps. Kolo Muani, Blas, Louza, Lafont. Ce sont des joueurs très intéressants de mon point de vue. »

Mais celui qui lui tape visiblement le plus dans l'oeil, c'est Nicolas Pallois. Pour le coach marseillais, la puissance dégagée par le défenseur nantais vaut visiblement une surveillance régulière... « Pallois, je ne m'explique pas cette force qu'il a. Je parle beaucoup de lui avec Rongier. C'est un gros leader. On en a conscience et on a déjà alerté les joueurs à ce sujet », a annoncé AVB.