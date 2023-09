FC Nantes - OM : Aristouy n'en veut pas à Meupiyou et tire son chapeau à une recrue

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

En conférence de presse, Pierre Aristouy a appuyé sur le caractère particulier de ce point : « Je n’ai pas envie de faire de raccourci mais on peut dire que c’est un point du courage. Mais il n’y a pas que ça non plus. Certes, il en a fallu, les joueurs en ont fait preuve mais j’ai la sensation qu’on a aussi produit du jeu. Est-ce que ce point a un goût de victoire ? Non, pas de victoire car quand on se réveillera demain matin on n’aura que deux points au compteur. Mais il est évident que dans l’ancrage des valeurs mentales, c’est un match important. Un point important ».

Eray Cömert une nouvelle fois encensé par Aristouy

Reconnaissant que le match virait d’abord à la « soirée noire » avec l’exclusion de Bastien Meupiyou, le technicien n’en veut pas à son défenseur de 17 ans dont c’était la première en pro : « Je pense qu’il y a une incompréhension entre Pedro (Chirivella) et sa ligne défensive. Bastien (Meupiyou) et Eray (Cömert) ne s’attendaient probablement pas à cette transmission et n’ont pas été assez attentifs au déplacement de l’attaquant marseillais ».

Et Aristouy a salué la performance défensive par la suite avec la fin du match dans une défense à quatre : « Je savais qu’Eray (Cömert) pouvait nous apporter cela. J’ai toujours pensé que pour évoluer dans ce système il fallait qu’on ait quatre vrais défenseurs, et jusque-là nous en avions trois et demi car Quentin Merlin a le profil d’un contre-attaquant. Et je pense qu’il a fait d’ailleurs son meilleur match depuis le début de la saison. »

