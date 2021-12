FC Nantes - OM : Blas « un peu dégoûté », Kolo Muani crie à l'arbitrage pro-Marseille

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Ce mercredi soir, le FC Nantes a craqué sur sa pelouse face à l'OM (0-1). Une soirée qui a pas mal fait grincer des dents dans le vestiaire des Canaris. A l'issue de la rencontre, la frustration était palpable chez Ludovic Blas qui déplorait l'exclusion de Nicolas Pallois.

Blas : « J'aurais bien aimé voir ce match à 11 contre 11 »

« On pouvait embêter cette équipe de Marseille. On a les qualités pour. On sortait d’un bon match à Lille. On s’est mis en difficulté tout seul (…) J’aurai bien aimé voir le match à onze contre onze parce qu’ils ne sont pas extraordinaires non plus (…) On attendait ce match avec impatience. On savait qu’il allait y avoir beaucoup de public. On voulait faire bonne impression pour nos supporters et auprès de toute la Ligue 1 aussi. Je suis donc un peu dégoûté de ce match-là parce qu’on n’a pas montré notre vrai visage ce soir », a glissé l'ancien Guingampais.

Kolo Muani l'avait « en travers de la gorge »

Cet agacement était aussi palpable chez Randal Kolo Muani : « On avait à cœur de bien commencer, donc franchement on peut se le dire : on a raté notre début de match. On a pris un carton rouge. Mais après ça, on a quand même eu des difficultés à revenir dans le match. On a essayé de jouer avec le cœur, mais ça n’a pas marché ».

Reconnaissant l'avoir « en travers de la gorge », l'international Espoirs en voulait aussi un peu à l'arbitrage, estimant que si Monsieur Watellier n'avait pas hésité à sortir le carton rouge pour Nicolas Pallois, il avait eu la main moins lourde pour les Marseillais : « Est-ce qu’il y a rouge pour Alvaro ? Pour moi oui. Il n’a pas à faire ça. Il fait obstruction en venant avec le coude. Il doit défendre, certes, mais pas comme ça. On ne doit pas faire ça sur un terrain (...) Je pense que si c’est un autre attaquant que moi. Je pense qu’ils (les arbitres) ont leurs préférences ».

En réponse à ces attaques, Alvaro Gonzalez s'est contenté d'un tweet chambreur :