FC Nantes, OM : Kita colle un taquet à Longoria

La polémique Pablo Longoria a quelque peu désenflé mais reste toujours prégnante. Il y a peu, le président de l’OM a donné sa perception des entraîneurs et des joueurs français, trop individualistes et incapables de s’exporter hors des frontières à ses yeux.

Depuis, plusieurs entraîneurs ont réagi et ont pris la mouche au sujet de cette opinion qu’ils ont trouvée trop réductrices à leur égard. Frédéric Antonetti et Antoine Kombouaré ont été les coaches français les plus virulents à l’égard de Longoria.

« C'est bien ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu proposes ? »

Waldemar Kita a pris le soin de ne pas accabler le président de l’OM tout en lui collant un petit tacle dont il devrait se rappeler à l’avenir. « J'ai lu certaines critiques de la part d'un nouveau président qui vient d'arriver envers le football français et ses entraîneurs, a-t-il commenté dans L’Équipe. Il y a du bon et du mauvais, mais il ne faut non plus partir dans le délire. Tout ça ne nous aide pas. Il faut que la critique soit positive. C'est bien ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu proposes ? »