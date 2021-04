FC Nantes, OM : la réponse cinglante de Sampaoli à Domenech

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Malgré un passage catastrophe de 46 jours au FC Nantes, sanctionné de quatre matches nuls et trois défaites, Raymond Domenech trouve encore le moyen de donner des leçons. En attendant de retrouver un poste à la télévision, c'est sur Twitter que l'ancien sélectionneur règle ses comptes, notamment avec les coachs étrangers, qu'il n'apprécie guère.

Sampaoli a fait mieux que Domenech dans toute sa carrière

Après la déroute de l'OM à Nice (0-3) le samedi 20 mars, Domenech avait ainsi pris un malin plaisir à pointer du doigt les limites du travail de Jorge Sampaoli : « Belle victoire niçoise contre un OM qui retrouve ses bases. Des fautes défensives un pressing déficient et des absences offensives... Du déjà vu à l’OM cette saison. Et le Rennes de Genesio revient pour la 5ème place ». Comme toujours avec lui, vive le made in France, à bas les entraîneurs étrangers.

Sauf qu'un mois plus tard, l'OM a battu Brest (3-1), a tenu en échec Montpellier (3-3) à la Mosson, avec une égalisation héraultaise à la dernière seconde, avant de dominer Lorient (3-2) au Vélodrome et Reims (3-1) à Delaune vendredi. Soit une série en cours de trois victoires et nul… chose que Raymond Domenech n'a jamais réussi à faire dans sa carrière d'entraîneur en championnat de France avec Lyon ou Nantes !