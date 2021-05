FC Nantes, OM : une légende des Canaris adoube… McCourt

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Raynald Denoueix s'est confié ce mardi dans une interview accordée au journal L'Equipe. L'ancien entraîneur du FC Nantes est revenu sur le titre de champion de France 2001, qui est le dernier titre de Ligue 1 conquis par les Canaris. Par ailleurs, il a adoubé le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille, Franck McCourt.

"Chaque employé du club est important dans un titre de champion. On est champions parce qu'il y a quarante ans que le club est à un certain niveau, qu'on a hérité de ça. Les supporters ont leur part aussi, chacun a sa petite part. Et c'est justement quand, dans un club, chacun peut avoir sa part que tu peux être champion. McCourt, le propriétaire de l'OM, l'a dit : pour gagner, il faut remettre le terrain au milieu du club", a confié Raynald Denoueix.

