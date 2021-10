FC Nantes : on en sait plus sur la blessure de Geubbels

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

La victoire du FC Nantes contre l’ESTAC de Laurent Batlles dimanche à la Beaujoire (2-0) a permis aux Canaris d’entamer cette trêve internationale du bon pied. Et de la sérénité avant le derby de l’Atlantique le 17 octobre prochain contre les Girondins de Bordeaux lors de la 10e journée de L1 (15h).

En attendant, Willem Geubbels a donné des nouvelles rassurantes sur sa blessure occasionnée contre les Aubois. Sorti en première période alors que le score était encore nul et vierge, l’ailier du FC Nantes a fait la grimace, lui qui a déjà été fauché en plein vol au cours de sa jeune carrière.

Là, il semblerait que ça aille déjà mieux. « Plus trois points, bravo l’équipe. Supporters du FC Nantes, un petit message pour vous rassurer, a-t-il écrit sur Twitter. Vraiment plus de peur que de mal. Merci à tous du soutien, on se revoit après la trêve. »