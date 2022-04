FC Nantes : on sait pourquoi Blas a volontairement pris un carton jaune face à l'OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Lors de la défaite ce mercredi du FC Nantes sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (3-2), Ludovic Blas a volontairement pris un carton jaune en faisant une faute d'anti-jeu sur Amine Harit.

"Je ne voulais pas louper la finale de la Coupe de France"

Après la rencontre, le milieu offensif des Canaris a confié qu'il a voulu être averti face à l'OM pour ne pas manquer la finale de la Coupe de France face à l'OGC Nice, prévu le 7 mai prochain. "Je ne voulais pas louper la finale. Or, si j’en avais pris un contre Bordeaux, j’aurais été suspendu contre Nice. Je suis capable de jouer en évitant d’être sanctionné mais je ne voulais prendre aucun risque. Et si j’avais pris un carton jaune à Lens, c’est contre Rennes que j’aurais été suspendu, et je n’ai pas du tout envie de louper ce match-là."

Comme l'a annoncé ce jeudi la commission de discipline de la LFP, Ludovic Blas sera donc suspendu pour le déplacement sur la pelouse du RC Lens, le 30 avril prochain.

❌ Aurélien Tchouaméni, Edouard Michut, Ludovic Blas… Toutes les décisions de la commission de discipline du soir ⤵️https://t.co/uWhCdgrafC — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 21, 2022

Pour résumer Le milieu offensif du FC Nantes, Ludovic Blas, a volontairement pris un carton jaune lors de la défaite ce mercredi face à l'OM (3-2) pour ne pas manquer la finale de la Coupe de France contre l'OGC Nice.

Fabien Chorlet

Rédacteur