FC Nantes : on sait pourquoi les Kita ont choisi Aristouy

Pour succéder à Antoine Kombouaré, qui a été limogé de son poste d'entraîneur ce mardi, l'état-major du FC Nantes a décidé d'introniser Pierre Aristouy, qui entraînait les U19 du club depuis 2021, jusqu'à la fin de la saison.

Aristouy a vite fait l'unanimité !

Dans son édition du jour, le journal L'Équipe en a dit plus sur le choix de Waldemar Kita et de Franck Kita de confier la survie du club à Pierre Aristouy, formé à la Jonelière et passé au FCN en tant que joueur entre 1994 et 2004. "Son profil s'est vite dégagé chez les dirigeants, qui ont par exemple écarté l'hypothèse Stéphane Ziani, seul entraîneur du club à posséder le BEPF. Il est à la fois plus consensuel et plus crédible aux yeux du vestiaire après avoir, entre autres, contribué à l'éclosion d'Imrân Louza, Randal Kolo Muani puis Quentin Merlin. Il a du caractère, sait être fédérateur, et a été marqué par la méthode de Raynald Denoueix, avec qui il partage une certaine aisance orale. Pour l'instant, cela ne garantit rien. D'ailleurs, la mission se borne à ces quatre rencontres. Il sera temps, selon l'issue, d'envisager la suite en juin", a expliqué le quotidien sportif.

Qui est Pierre Aristouy, le remplaçant d'Antoine Kombouaré à la tête du FC Nantes ?



Formé à la Jonelière et très attaché au FC Nantes, le nouvel entraîneur de l'équipe première y était revenu en 2017 pour diriger la réserve. https://t.co/wqvk5e7mLv pic.twitter.com/Jkf5tKZKUC — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 10, 2023

