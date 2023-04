FC Nantes : Pallois a déjà secoué les Canaris avant l’OL

Zapping But! Football Club FC Nantes - INFO BUT! un international nigérian dans le viseur

Le FC Nantes est en état d’alerte. Incapables de s’imposer lors de ses six dernières sorties en Ligue 1, les Canaris se sont lourdement inclinés hier devant le Stade de Reims à la Beaujoire (0-3) et ont vu leur avance fondre comme neige au soleil sur la zone rouge (4 points). « On a un sentiment de honte, a déploré Antoine Kombouaré en conférence de presse. Dans le vestiaire, j'ai dit qu'on aurait pu jouer trois heures sans marquer. Il faut savoir provoquer la réussite. »

« Il ne faut pas que ça se répète »

Si le coach du FC Nantes garde confiance en son groupe et attend une réaction d’hommes face à l’OL, mercredi en demi-finale de la Coupe de France (21h10), Nicolas Pallois a secoué le vestiaire après la défaite dominicale. « C'est une claque, un après-midi sans, il ne faut pas que ça se répète, il faut penser d'abord à assurer le maintien, se soucie le défenseur des Canaris. On a toujours regardé derrière, on n'était pas à l'abri. »