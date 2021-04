FC Nantes : Pallois et Kombouaré se rapprochent et font trinquer chèrement les Canaris !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

L’ambiance est bien présente dans le vestiaire du FC Nantes. Si celle-ci n’est pas spécialement à la joie, l’électricité qui s’en dégage pourrait suffire à motiver les Canaris en vue de l’opération maintien. La joute verbale qui a opposé récemment Antoine Kombouaré à Nicolas Pallois est un exemple parlant, les deux hommes étant même séparés avant que le ton ne vienne dégrader le vestiaire.

Les deux hommes ont finalement réussi à trouver un sujet qui les rapproche : le manque de réalisme des attaquants. « On s’est créé des occasions mais on n’a pas assez frappé au but, a pesté le seul buteur contre l’OL dimanche à la Beaujoire (1-2). C’est le seul regret ce soir. »

« Il faut être tueurs, c'est ce qui nous manque aujourd'hui »

« On a fait une bonne première mi-temps, a observé le coach du FC Nantes. On est rentrés aussi souvent que Lyon dans la surface adverse, mais on n’a jamais frappé et à l’arrivée il y a 2-0 contre nous, a-t-il confirmé. On est capables de jouer, on produit du jeu mais on manque cruellement de confiance dans la finition. J'aimerais qu'on soit efficaces dans les deux surfaces. Depuis que je suis arrivé, on n'a jamais fait de clean sheet. Et devant on a beaucoup de mal à convertir les occasions. Il faut être tueurs, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. »