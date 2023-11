FC Nantes : Pallois n’a pas tout compris à son déclassement chez les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Déclassé depuis les arrivées d’Eray Cömert et Jean-Kévin Duverne, Nicolas Pallois (36 ans) a connu sa première titularisation depuis août lors du match FC Nantes – Stade de Reims (0-1) de dimanche. Un retour lié à la blessure de l’ancien Brestois qui a permis de montrer que l’ancien taulier des Canaris en avait encore sous la pédale (90% de duels gagnés).

Malgré une dernière année de contrat plus compliquée en terme de temps de jeu et même s’il ne le vit pas très bien, Nicolas Pallois a pris la parole après la rencontre dans Ouest-France : « Le coach m’a sorti après Monaco alors que j’avais fait un bon match. C’est comme ça, l’entraîneur fait ses choix, moi je suis là pour le collectif. Je suis là, je travaille à l’entraînement pour être prêt à jouer quand le coach fait appel à moi. Je suis opérationnel et bien depuis le début de la saison, après c’est à lui de faire ses choix », a notamment lâché l’ancien Bordelais.

« Du temps de jeu ? Je pensais que j’en aurais peut-être un peu plus… »

Pas du genre à taper à la porte du coach, Pallois reconnait quand même ronger son frein : « Avec le coach, on n’a pas trop parlé mais c’est comme ça, c’est le football. J’ai continué à travailler parce qu’il n’y a que ça à faire. Je savais que je finirais par avoir du temps de jeu. Je pensais que j’en aurais peut-être un peu plus et peut-être avant, quand JC (Castelletto, NLDR) était suspendu ». Du côté de Pierre Aristouy, on estime que Pallois a fait « un excellent match » pour son retour. De quoi le replacer durablement devant Bastien Meupiyou (parti au Mondial U17) et Nathan Zézé ?

